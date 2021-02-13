Свыше 400 молодых семей в Якутии получили выплаты на приобретение жилья в 2020 году

ЯКУТСК, 13 февраля. /ТАСС/. Свыше 400 молодых семей в Якутии получили поддержку по улучшению жилищных условий в рамках нацпроекта в 2020 году, сообщил в субботу министр строительства Якутии Павел Кылатчанов в ходе прямого эфира онлайн-отчета кабмина региона.

"У нас не один десяток лет работает программа обеспечения жильем молодых семей. В прошлом году в рамках данной программы улучшили свои жилищные условия порядка 430 семей, которые получают прямые социальные выплаты из бюджетов федерального, республиканского и местного", - сказал Кылатчанов.

Он отметил, что в 2021 году на это предусмотрено 159 млн рублей. "Критериями для участия в программе являются: первое - это возраст, чтобы у супругов возраст не превышал 35 лет. Второе - необходимо, чтобы орган местного самоуправления признал вас нуждающимися в улучшении жилищных условий. Третий критерий - платежеспособность для того, чтобы вы могли с получением социальной выплаты в размере 30% либо 35% [от стоимости жилья] привлечь или, имея собственные накопления, получить или построить жилье, которое вы хотите", - добавил министр.

Программа обеспечения жильем молодых семей реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".