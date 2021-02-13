Кабмин одобрил законопроект об электронных торгах при продаже ипотечных квартир должников

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому предлагается перейти на проведение электронных торгов при продаже заложенных по ипотеке квартир должников, следует из опубликованных в субботу решений кабмина по итогам заседания 12 февраля.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и федеральный закон "Об исполнительном производстве" в части проведения торгов в электронной форме" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что переход на электронную форму повысит прозрачность и конкурентность торгов, а также обеспечит интересы сторон исполнительного производства.