Эксперты назвали районы Москвы с подешевевшими новостройками

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Цены на новостройки выросли в подавляющем большинстве районов Москвы с февраля 2020 года по февраль 2021 года, отрицательная динамика зафиксирована только в шести районах. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

По данным аналитиков, в 83 районах столицы из 91, вошедших в исследование, цены выросли, в шести снизились, в двух остались неизменными.

"В шести районах цены снизились. Это районы Ясенево (-20,5%), Лианозово (-18,4%), Очаково-Матвеевское (-9,2%), Свиблово (-8,2%), Донской (-3,5%) и Беговой (-1,5%)", - говорится в материалах.

В подавляющем большинстве районов цены на новостройки выросли из-за перехода на проектное финансирование, подорожания стройматериалов и повышенного спроса в связи со льготной ипотекой, прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "В тех районах, где цены опустились, это произошло по причине того, что закончилась реализация квартир в более дорогих проектах, и на рынке остались более дешевые (Ясенево), либо вышли новые проекты по более низким ценам (Очаково-Матвеевское)", - приводятся в исследовании его слова.

Уточняется, что больше всего за год подорожали районы Новой Москвы: Кокошкино (+42,6% к стоимости 1 кв. м), Филимонковское (+41,2%), Воскресенское (+40,1%), Новофедоровское (+39,5%) и Рязановское (+39%).

Из районов в пределах старых границ города больше всего подорожали Некрасовка (+38,7%), Хорошево-Мневники (+37,8%), Солнцево (+36,8%), Соколиная Гора (+36%) и Ярославский (+34,7%).

Согласно материалам, в среднем по Москве цена квадратного метра на первичном рынке составляет 268 тыс. рублей (+17,2% за год), средняя цена квартиры - 15 млн рублей (+15%).