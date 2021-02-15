Фонд дольщиков восстановит права на жилье более 6 тыс. человек в Ленинградской области

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства и комитет по строительству Ленинградской области заключили дополнительное соглашение о софинансировании мероприятий, направленных на восстановление прав более 6 тыс. пострадавших дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Согласно новому соглашению права более 6 тыс. дольщиков, которые приобрели квартиры в 51 доме, будут восстановлены. Надеемся, что в том числе благодаря подписанному соглашению проблема долгостроя в Ленинградской области будет решена, и граждане смогут получить свое жилье", - цитирует пресс-служба генерального директора фонда Константина Тимофеева.

Уточняется, что в соответствии с дополнительным соглашением количество домов, по которым будет оказана помощь, увеличено на 13 (до 51 дома), граждан - на 2 719 человек (до 6 095).

Всего в единый реестр проблемных объектов включен 201 объект незавершенного строительства на территории Ленинградской области. Наблюдательным советом фонда были приняты решения по 80 объектам: по 56 домам - завершение строительства, по 24 - выплата компенсаций.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.