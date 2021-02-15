Минстрой отметил нехватку финансирования программы модернизации сетей ЖКХ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Дополнительное финансирование требуется для продления программы по модернизации объектов ЖКХ в России с износом более 60%, пилотные проекты по которой запущены в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник директор департамента стратегических проектов Минстроя РФ Михаил Гилев.

"В 2020 году началось финансирование только пилотных проектов. <…> На программу были истрачены только деньги, которые мы взяли из остатков Фонда содействия реформированию ЖКХ, и больше других денег на эту программу нет", - сказал Гилев на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Аркадий Чернецкий отметил, что необходимо рассмотреть возможность выделения средств на продолжение действия программы. "Я считаю, нужно обострять вопрос о том, что программа 60+ должна иметь финансовую подоснову из федерального бюджета. Я думаю, что все понимают, что выполнить пилотные проекты, получить на них положительный результат и просто так на этом закончить - несерьезно", - отметил он.

Кроме того, по словам Гилева, нужно работать над комплексным механизмом замены сетей в России, в том числе с привлечением средств инвесторов. По его подсчетам, на инвестиционные программы замены коммунальных сетей тратится около 30 млрд рублей в год, тогда как на дополнительные вложения в инфраструктуру требуется в пять раз больше денег. Сегодня в целом по стране ежегодно обновляется около 1% изношенной инфраструктуры, тогда как требуется менять около 3-5% для поддержания нормального уровня сетей.

В 2020 году правительство РФ выделило почти 1,2 млрд рублей на реализацию четырех пилотных проектов в рамках программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60%. Среди пилотных городов назывались Орск (Оренбургская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Козьмодемьянск (Республика Марий Эл) и Белово (Кемеровская область).

Сообщалось, что Минстрой разработал проект постановления российского правительства с правилами господдержки для модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%. Средства из федерального бюджета планируется перечислять в регионы через оператора, определяемого правительством России. Субсидии намерены предоставлять на капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры, компенсацию процентной ставки по кредиту на модернизацию объектов, компенсации затрат концессионера на реконструкцию объектов. Также правилами предусмотрены льготы по налогу на имущество в отношении объектов, введенных в эксплуатацию после модернизации.