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Путин поручил проработать снижение ставки по ипотеке для семей с детьми

Сделать это кабмин и ЦБ должны до 31 марта
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания по экономическим вопросам.

"Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей", - говорится в перечне поручений. Сделать это кабмин и ЦБ должны до 31 марта.

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