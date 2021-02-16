Эксперты сообщили, что выдачи ипотеки в России в декабре достигли рекордных объемов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские банки в декабре 2020 года выдали 88,7 тыс. ипотечных кредитов на 261,6 млрд руб., что на 4% больше по количеству выдач и на 16% больше по объему выданных кредитов, чем показатели декабря 2019 года. Данный объем выдач является максимальным за все время наблюдений, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

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По данным бюро, за весь 2020 год банки выдали ипотечных кредитов на 2,2 трлн руб., что на 38,2% больше, чем за 2019 год, что также является наибольшими показателями за все время наблюдений. Количество выдач в 2020 году также составило рекордные 792 тыс. кредитов, что на 27% больше показателя предыдущего года.

Ипотечный портфель банков на конец 2020 года составил 4,6 трлн руб., количество ссуд в нем - 2,5 млн.

Ранее вице-президент - старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова отмечала, что драйвером роста ипотечного кредитования остаются рекордно низкие ставки. Однако, по ее мнению, тренд на снижение ипотечных ставок на данный момент близок к исчерпанию.

По данным ЦБ, средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в РФ снизилась c 9% в декабре 2019 года до 7,36% в декабре 2020 года.