Сбербанк выступает за продление программы льготной ипотеки для семей с детьми

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сбербанк выступает за продление льготных ипотечных программ для семей с детьми, а также молодых специалистов. Банк намерен участвовать в реализации этих программ, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.

"Различные льготные программы кредитования для семей с детьми и для молодых специалистов должны существовать. Они есть и региональные, и федеральные, мы поддерживаем саму инициативу по продолжению такого рода программ", - сказал он.

Греф отметил, что одним из самых важных сегментов с точки зрения ипотечного кредитования являются семьи с детьми. "Министр финансов, председатель нашего наблюдательного совета как раз сказал, что, скорее всего, будет принята программа поддержки [для семей с детьми]. Поэтому здесь даже не обсуждаем, будем участвовать в выработке решений и реализации этих решений, мы их всячески поддерживаем", - добавил банкир.

Семейная ипотека

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Она предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке, то есть в строящихся домах.

Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (входит в нацпроект "Демография"). По условиям программы государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы.