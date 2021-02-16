Минстрой разработает к лету механизм выдачи ипотеки на ИЖС по льготным программам

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует к лету 2021 года разработать механизм, который позволит выдавать ипотеку на частные дома по всем действующим льготным программам. Об этом сообщил заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Мы вам обещаем, что до середины года мы разработаем механизм, который даст возможность выдавать ипотеку по всем льготным программам на этапе стройки под ИЖС, в том числе деревянное ИЖС в любом своем исполнении. И это даст точно взрывной вектор в развитии всего жилищного строительства", - сказал Стасишин на совещании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

По словам Стасишина, Минстрой РФ вместе с Минпромторгом РФ и ДОМ.РФ планирует создать реестр эффективных проектов индивидуального жилищного строительства. "Это даст возможность банку четко, точно оценить реальную себестоимость, какой объем материалов, какого вида, какая технология используется. И ровно на этот объем выдать ипотечный продукт, приближенный к рыночной [ипотечной ставке], а лучше по ставке субсидированной", - добавил замминистра.

Также, по словам директора департамента финансовой политики Минфина РФ Ивана Чебескова, ведомство совместно с Минстроем РФ разрабатывает пилотную программу по индивидуальному жилищному строительству в рамках семейной ипотеки по ставке кредитования не более 6%.

Ранее Минстрой России разработал проект программы развития индивидуального жилищного строительства, один из аспектов которой направлен на стимулирование ипотечного кредитования в этом сегменте. Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м.