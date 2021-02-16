Около 130 тыс. детей родились за три года у участников программы "Семейная ипотека"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Порядка 130 тыс. детей родились в семьях, оформивших кредиты на жилье с помощью семейной ипотеки. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ДОМ.РФ.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке.

"Программа "Семейной ипотеки" за три года реализации стала одной из главных мер поддержки граждан и рынка жилищного строительства. В семьях, улучшивших с ее помощью жилищные условия, родились около 130 тыс. детей", - цитирует пресс-служба руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

По его словам, значение программы выходит за пределы сугубо жилищной повестки, потому что для многих семей жилищный вопрос - принципиальный при принятии решения о рождении второго и последующего детей. Таким образом, программа помогает не только улучшить жилищные условия граждан, но и способствует повышению рождаемости и достижению целей национального проекта "Демография", считает Гольдберг. "Льготные условия кредитования предопределяют высокую востребованность инструмента: в прошлом году, по оценкам, около 16% всех кредитов на новостройки было оформлено с помощью семейной ипотеки", - добавил он.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, рассмотрев, в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.