ДОМ.РФ предложил строить арендные дома в арктических регионах

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. ДОМ.РФ предложил создать программу строительства арендных домов в регионах Арктической зоны. Об этом заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов сообщил на круглом столе в Совете Федерации "Особенности жилищного строительства в Арктической зоне Российской Федерации".

"Программу строительства арендных домов мы могли бы сделать и в субъектах Арктической зоны. Для этого мы могли бы активнее использовать земельные участки, находящиеся в федеральной собственности", - отметил Филиппов.

По его словам, ДОМ.РФ мог бы безвозмездно передать регионам земельные участки, которые находятся в федеральной собственности, а затем строить на таких землях арендные дома, в том числе для социального найма. В частности, заместитель генерального директора госкомпании отметил, что компания запустила пилотный проект строительства арендного дома в Мурманской области. В конце 2020 года правительство региона и ДОМ.РФ подписали соглашение о развитии рынка арендного жилья в регионе.

ДОМ.РФ сотрудничает с семью регионами, расположенными в Арктической зоне. Также компания планирует заключить соглашения о сотрудничестве с Красноярским краем и Ненецким автономным округом.

ДОМ.РФ - агент Российской Федерации по вовлечению неиспользуемого недвижимого госимущества в хозяйственный оборот. Компания вовлекает в оборот федеральные земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. К 2030 году предполагается построить на вовлеченных в оборот земельных участках в федеральной собственности более 100 млн кв. м.