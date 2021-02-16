Глава гильдии риелторов предложил ввести уголовное наказание для недобросовестных маклеров

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Риелторская деятельность должна регулироваться в России законом, при этом за его неоднократное нарушение следовало бы установить административную ответственность. Такое мнение выразил во вторник президент Российской гильдии риелторов Игорь Горский на круглом столе в Общественной палате.

"За нарушение закона о риелторской деятельности - административное наказание. <…> При повторном нарушении должно быть уголовное наказание, люди по-хорошему не понимают", - сказал Горский.

В первую очередь, по его словам, следует законодательно выделить сферу риелторской деятельности и ее место в правовом регулировании. Кроме того, необходимо определить систему уплаты налогов риелторов, установить барьеры доступа в профессию, утвердить профессиональный стандарт работы и ввести обязательное страхование ответственности, добавил Горский.

Председатель подкомитета по развитию рынка недвижимости "Деловой России" Анна Лупашко среди проблем регулирования риелторской деятельности отметила отсутствие единого государственного реестра компаний и специалистов по сделкам с недвижимостью. "Россияне сегодня не могут проверить квалификацию агента и компании, нет прозрачной информации", - сказала она. Лупашко добавила, что также отсутствует единый стандарт подготовки кадров, не регламентирован набор дисциплин и учебных часов.

Учитывая, что риелторская деятельность имеет социальное значение, в то или иное время жизни застрагивает практически каждого гражданина, ее регулирование должно быть утверждено на законодательном уровне, подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Константин Корсик.

Мошенничество и налоги

По словам руководителя комитета по законодательству Российской гильдии риелторов Кирилла Кашина, в России насчитывается примерно 60 млн домовладений. В среднем 3 млн из них, по статистике Росреестра, ежегодно меняют своего владельца. При средней цене квартиры примерно в 2 млн рублей общая сумма сделок превышает 6 трлн рублей ежегодно, отметил он. "Это больше, чем выручка всей строительной отрасли", - добавил Кашин.

При этом, по его оценкам, за помощью к риелторам обращаются около 75% участников рынка, а выручка риелторских услуг оценивается примерно в 150 млрд рублей. "Обеление этой индустрии несет очень большие положительные изменения, связанные с собираемостью налогов", - сказал Кашин.

К примеру, отметила Лупашко, каждый год через руки частных риелторов в Москве проходит собственность на сумму более 1,5 трлн рублей. Если все эти специалисты были бы самозанятыми или индивидуальными предпринимателями и платили 6% от своего дохода, то сумма налогов, которую бы получило государство, приблизилась бы к 1 млрд рублей, отметила депутат Московской городской думы Наталия Метлина.

Кроме того, регулирование риелторской деятельности помогло бы сократить количество мошенничеств с недвижимостью. Согласно исследованию Финансового университета, в 2020 году было совершено 7,2 тыс. преступлений, связанных с операциями с недвижимостью. "При этом до приговоров доходит только одна пятая всех зарегистрированных случаев", - сказала директор Центра исследований и экспертиз Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина. Она пояснила, что сегодня зачастую очень сложно квалифицировать те или иные действия в качестве мошеннических.