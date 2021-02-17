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Минстрой предложил сократить сроки разработки сводов правил в строительстве

В разработанном документе также предлагается установить 30-дневный срок согласования проекта свода правил с техническими комитетами по стандартизации и федеральными органами исполнительной власти

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минстрой России предложил сократить сроки разработки и изменения сводов правил в сфере строительства и подготовил для этого проект постановления правительства РФ, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, задачи по сокращению избыточных требований в строительстве, исключению устаревших норм и использованию передовых технологий и материалов были вызваны необходимостью ускоренного возведения медицинских центров для лечения пациентов с коронавирусом. "Ускоренное решение поставленных задач невозможно без оптимизации процедур разработки и изменения сводов правил", - говорится в документе.

Поэтому Минстрой предложил сократить срок доработки проекта свода правил с 90 до 60 дней. Кроме того, предлагается установить 30-дневный срок согласования проекта свода правил с техническими комитетами по стандартизации и федеральными органами исполнительной власти. Сейчас такой срок в правилах не установлен. При этом, согласно предложению Минстроя, если заинтересованные органы не представили документы о согласовании в указанный срок, то проект будет считаться согласованным.

Вместе с этим министерство оговаривает сроки для включения требований, содержащихся в специальных технических условиях, в своды правил. Это поможет снизить количество разрабатываемых специальных технических условий, а также ускорит актуализацию сводов правил.

Еще одно предлагаемое нововведение - упрощенное внесение изменений в своды правил при исправлении опечаток, грамматических или арифметических ошибок и уточнении терминологии.

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