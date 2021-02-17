Проект застройки промзоны "Южный порт" в Москве выставили на общественное обсуждение

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Проект застройки 34,67 га производственной зоны "Южный порт" на юго-востоке Москвы в районе Печатники выставили на общественные обсуждения до 2 марта 2021 года. Информация о проекте размещена в среду на портале "Активный гражданин".

"Обсуждение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы проводится в связи с рассмотрением проекта планировки части территории производственной зоны № 26 "Южный порт", ограниченной Южнопортовой улицей, 2-м Южнопортовым проездом, полосой отвода железной дороги, которым предусмотрено строительство общественно-жилой, общественно-производственной и коммунальной застройки", - говорится в описании проекта.

Площадь жилой застройки составит более 300 тыс. кв. м, нежилой - более 233 тыс. кв. м, включая социальные, общественно-деловые, производственные объекты и коммунальную застройку. В частности, планируется строительство школы на 500 мест и здания с дошкольными группами на 225 мест, а также физкультурно-оздоровительного комплекса, медицинских учреждений, детского досугового центра. На месте промзоны "Южный порт" также может появиться гостиничный комплекс площадью 24,5 тыс. кв. м, общественно-деловой и торговый комплексы площадью 72 тыс. кв. м и 57,1 тыс. кв. м соответственно. В описании проекта отмечается, что 1,37 га территории отведут на озеленение и новые природные зоны.

Летом 2020 года градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории для части производственной зоны № 26 "Южный порт" по адресу: Южнопортовая ул., вл. 28-28А.

Согласно протоколу заседания градостроительно-земельной комиссии Москвы от 1 марта 2018 года, проект застройки реализуется за счет средств инвестора ООО "А Плейс Девелопмент". По данным системы "Спарк", совладельцами "А Плейс Девелопмент" являются Вадим Мошкович и Кирилл Игнахин (совладельцы девелоперской компании Level Group). Проект планировки промзоны "Южный порт" подготовил "Институт комплексного развития территорий" по заказу "А Плейс Девелопмент".

Сегодня на указанной территории, согласно данным Публичной кадастровой карты, разрешено размещение производственных и административных зданий и объектов. Сейчас на участке находятся здания завода по изготовлению железобетонных изделий, деревообработке, косметических изделий и склады.