Исследование: число крупных мошенничеств с недвижимостью в РФ за пять лет выросло на треть

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Почти 4,3 тыс. преступлений на рынке недвижимости в крупном или особо крупном размерах совершено в России по итогам 2020 года. За пять лет этот показатель вырос на 33%, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ (имеется в распоряжении ТАСС).

Президент РФ Владимир Путин ранее в среду на встрече с главами думских фракций сообщил, что поручит экспертам правительства проработать проблему мошенничеств с недвижимостью, связанных с так называемыми черными риелторами.

Согласно исследованию Финансового университета, основанному на официальной статистике МВД и информации судов, в 2015 году было совершено 3,2 тыс. преступлений в крупном и особо крупном размерах, либо причинивших крупный ущерб. В целом за 2020 год было зафиксировано 7,2 тыс. мошенничеств, связанных с операциями с недвижимостью, - это на 16% больше, чем пять лет назад (6,2 тыс.). При этом, согласно исследованию, до приговора в прошлом году дошло только 964 преступления, тогда как в 2005 году начитывалось 1,5 тыс. приговоров.

Заместитель декана юридического факультета Финансового университета Венера Шайдуллина пояснила ТАСС, что рост количества мошенничеств обусловлен социально-экономическими и технологическими факторами. "С внедрением новых технологий появляются новые инструменты совершения мошеннических действий. Кроме того, в условиях экономического кризиса люди стали экономить на услугах профессиональных участников рынка, мало кто обращается к нотариусам и профессиональным риелторам", - сказала она.

Как показало исследование, жертвами мошенничеств с недвижимостью чаще всего становятся люди до 30 лет (45%), а также состоящие в браке (62%). При этом на мошенничества, связанные с недобросовестным оказанием риелторских услуг, в 2019 году - первой половине 2020 года пришлось 133 преступления. По словам Шайдуллиной, эта цифра на протяжении последних лет остается стабильно высокой.

Эксперт уверена, что предотвратить мошенничества поможет введение обязательной нотариальной формы для всех видов сделок. "Нотариус никогда не будет подписывать то, в чем он не уверен, и будет разъяснять суть сделки", - пояснила она. Кроме того, в России требуется регулирование риелторской деятельности. Так, необходимо нормативно закрепить понятие риелтора, определить требования, предъявляемые к таким специалистам, и утвердить особенности ответственности риелтора за ненадлежащее качество оказанных услуг, заключила Шайдуллина.