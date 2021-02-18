Опрос: две трети россиян с инвалидностью заявили, что жилье не адаптировано к их нуждам

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пандусы и подъемники отсутствуют в домах около 68% инвалидов-колясочников в России, свидетельствуют результаты исследования Общественной палаты РФ, которое в четверг представила член комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП Галина Горбатых.

"У двух третьих респондентов отсутствует пандус входного узла, около четверти сказали, что пандус есть. Однако даже если есть подъемники, то воспользоваться ими самостоятельно могут около 35% опрошенных. 65% могут воспользоваться только с помощью другого человека", - сказала Горбатых на круглом столе Общественной палаты.

По словам Горбатых, основные причины отсутствия пандусов связаны со старой постройкой дома и его конструктивными особенностями, которые не позволяют адаптировать помещения для инвалидов, - нет места, очень крутой угол спуска и так далее. Кроме того, иногда в установке подъемников отказывают управляющее компании.

При этом, согласно опросу, 48% опрошенных не готовы менять имеющееся жилье. Решить проблему поможет адаптация существующих домов под нужды инвалидов, отметила общественница. По ее мнению, это можно было бы делать по программам капитального ремонта с условием софинансирования из федерального бюджета. Работы по адаптации дворов можно было бы включить в федеральный проект по формированию комфортной городской среды (входит в нацпроект "Жилье и городская среда"). Кроме того, в рамках нацпроекта необходимо развивать рынок доступного жилья социального найма, добавила Горбатых.

В опросе Общественной палаты РФ приняли участие 2,3 тыс. людей с инвалидностью из 52 регионов России.