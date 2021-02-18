Кировская область увеличит на 44% объем финансирования на покупку жилья для сирот

КИРОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области в 2021 году рассчитывают направить на покупку жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, более 415 млн рублей. Об этом в четверг сообщила ТАСС министр образования региона Ольга Рысева.

"В 2021 году на обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот предусмотрено более 415,4 млн рублей. Планируется приобретение 473 жилых помещений", - сказала Рысева.

По ее словам, в 2020 году в регионе для детей-сирот купили 301квартиру, на эти цели выделили 287 млн рублей.

Рысева отметила, что многие пожелали получить квартиры в областном центре. Дети-сироты имеют право получить жилье в том районе или городском округе, где они окончили вуз или учреждение среднего профессионального образования. Так молодые люди могут закрепиться там, где в дальнейшем хотят работать.

При этом ранее в правительстве области отмечали, что именно в Кирове возникает больше проблем с поиском подходящих квартир. Застройщики не всегда готовы предоставить жилье необходимого размера и по ценам, предусмотренным для покупки жилых помещений для сирот. Как отметила Рысева, правительство области в 2020 году увеличило норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения до 44 154 рублей в Кирове с 39 000 рублей.