Эксперты назвали среднюю стоимость однокомнатной квартиры в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройках Москвы за январь выросла на 2% и впервые за историю массового сегмента рынка превысила 9 млн рублей. Один квадратный метр жилья в столице сейчас обойдется в 224 тыс. рублей, сообщила в четверг риелторская компания "Метриум".

"Средняя однокомнатная квартира в новостройках эконом- и комфорт-класса Москвы в январе подорожала до 9 млн рублей - впервые в истории столичного рынка новостроек. За месяц однокомнатные квартиры подорожали на 2%, а за прошедшие 12 месяцев - на 19%. За три года такое жилье подорожало почти на 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

При этом средняя стоимость квартиры всех типов на первичном рынке столицы за год увеличилась на 12%, составив 11,6 млн рублей. Больше всего за прошедший год выросли в цене студии - на 22% (6,3 млн рублей). Двухкомнатные квартиры подорожали на 20%, до 13 млн рублей, а трехкомнатные квартиры - на 19%, до 17,3 млн рублей.

Согласно подсчетам "Метриума", по удельной стоимости самыми дорогими оказались студии, где один квадратный метр сейчас обойдется в 241 тыс. рублей. В однокомнатных квартирах он стоит 224 тыс. рублей, в двухкомнатных - 209 тыс. рублей, в трехкомнатных - 205 тыс. рублей.

Как выяснили аналитики риелторской компании, почти треть предложения в новостройках массового сегмента Москвы занимают однокомнатные квартиры (32%), столько же представлено двухкомнатных квартир. На долю студий приходятся 16% вариантов жилья, трехкомнатных квартир - 17%.