Минстрой: отмена карт сейсмического районирования не приведет к удорожанию стройки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Изменения в свод правил "СНиП Строительство в сейсмических районах", в результате которых отменено действие карт общего сейсмического районирования, не приведет к удорожанию строительства и не отразится на безопасности зданий. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минстроя РФ.

Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что отмена действия карт сейсмического районирования приведет к удорожанию строительства некоторых объектов. В частности, по словам Миронова, стоимость строительства сухого дока в Мурманске увеличится на 12 млрд рублей.

"Заявления об увеличении стоимости строительства в сейсмических регионах страны и снижении уровня безопасности зданий и сооружений из-за отмены [действия карт общество сейсмического районирования] не обоснованы", - отметили в пресс-службе Минстроя РФ в ответ на запрос агентства.

До изменений в свод правил "СНиП Строительство в сейсмических районах" применение карт общего сейсмического районирования (ОСР) было добровольным, они использовались в качестве исходных данных для инженерных изысканий и проектирования объектов, объяснили в Минстрое РФ. При этом на уровень сейсмичности площадки под строительство влияют результаты инженерных изысканий, рельеф и грунт местности. Отмена действия карт общего сейсмического районирования ОСР-2016 позволит регионам, в которых увеличилась расчетная сейсмичность, то есть в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, Красноярском и Алтайском краях, перестроить производственные процессы на строительных предприятиях на новые требования, считают в министерстве.

Кроме того, в Минстрое РФ опровергают и повышение стоимости строительства сухого дока в Мурманске, и транспортного коридора "Европа - Западный Китай". После отмены действия карт ОСР-2016 сейсмичность сухого дока выросла с 5 до 6 баллов, что не требует проведения дополнительных работ и изысканий и не приведет к удорожанию объекта. "Дополнительные мероприятия могут возникнуть в случае выявления слабых грунтов в основании объекта при инженерных изысканиях", - пояснили в пресс-службе.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин исключил из свода правил "СНиП Строительство в сейсмических районах" действие карт сейсмического районирования 29 января 2021 года. В свою очередь, в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) отмечали, что такие карты ужесточали требования по расчету сейсмичности при проектировании, например многоквартирных домов, школ, детских садов, домов культуры и других зданий, а также требовали корректировки экономически эффективной проектной документации для объектов повторного использования. Эти факторы влияли на сроки начала строительства и приводили к удорожанию стройки, в том числе за бюджетные средства, считают представители НОСТРОЙ.