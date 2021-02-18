В Северной Осетии планируют в этом году обеспечить всех вынужденных переселенцев жильем

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют в 2021 году обеспечить всех вынужденных переселенцев сертификатами на жилье, а это порядка 500 семей, сообщил ТАСС в четверг первый заместитель министра строительства и архитектуры республики Анзор Куцуков.

В Северной Осетии находятся вынужденные переселенцы, переехавшие в республику из Южной Осетии и Грузии после грузино-осетинского конфликта в 1991-1992 годах.

"В этом году мы планируем обеспечить всех вынужденных переселенцев жилищными сертификатами. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,3 млрд рублей. Всего в очереди порядка 500 семей", - сказал Куцуков.

Работа будет вестись благодаря государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Всего на решение жилищных проблем вынужденных переселенцев в 2020 году было направлено Северной Осетии около 2,35 млрд рублей. Было выдано более 800 сертификатов на жилье.

В 2019 году на реализацию мероприятий по жилищному обустройству семей вынужденных переселенцев было выделено 1,8 млрд рублей . В 2018 году Северная Осетия получила более 1 млрд рублей на обеспечение вынужденных переселенцев жильем. Его получили более 500 семей.