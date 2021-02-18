Мутко: в Нижегородской области есть потенциал для строительства 5 млн кв. м жилья

ТАСС, 18 февраля. Нижегородская область имеет потенциал для запуска проектов по строительству более 5 млн кв. м жилья с инфраструктурой, они могут быть реализованы с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ДОМ.РФ со ссылкой на гендиректора компании Виталия Мутко.

"Сегодня мы посмотрели несколько микрорайонов, в которых есть потенциал для жилищного строительства - более 5 млн кв. м жилья с инфраструктурой. Но для запуска этих проектов необходимо создание транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры и социальных объектов. Инвестиции для этого можно привлечь через новый механизм инфраструктурных облигаций", - приводятся в сообщении слова Мутко.

В четверг Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали меморандум, в соответствии с которым Нижегородская область войдет в число пилотных регионов, где будут реализованы проекты с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Совместная работа в этом направлении начнется в 2021 году. Мутко отметил, что компания запустила процедуру эмиссии облигаций в Центральном Банке, к апрелю они могут быть размещены на открытом рынке.

По словам Никитина, в число проектов, которые регион планирует реализовать, входят, в частности, редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода и развитие района Ольгино-Новинки.

Как отмечается в сообщении, на участках, вовлекаемых в оборот с помощью ДОМ.РФ в регионе, построено около 470 тыс. кв. м жилья, строится еще более 400 тыс. кв. м. До 2030 года на переданных участках планируется ввести в эксплуатацию 2,9 млн кв. м жилья, построенного по стандарту комплексного развития территории.

"Нижегородская область совершила существенный рывок в плане перехода на эскроу-счета - с 37% на начало прошлого года к 87% в феврале текущего. Речь идет о проектах общей площадью более 775 тыс. кв. м. Растет и спрос на жилье, объемы выдачи ипотеки в 2020 году на 34% превысили показатели прошлого года", - цитирует Мутко пресс-служба.