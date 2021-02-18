Объем ввода жилья в России в январе вырос на 15%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Около 5,7 млн кв. м жилья было введено в России в январе 2021 года, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (5 млн кв. м), говорится в материалах Росстата.

Согласно докладу, в январе введено 515 многоквартирных домов, а население возвело 20,1 тыс. жилых домов. Таким образом, всего построено 79,6 тыс. квартир.

Объем работ по строительству в январе 2021 года составил 448,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах соответствует уровню предыдущего года.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин уточнил, что в январе построили 3,06 млн кв. м многоквартирных домов, 2,67 млн кв. м приходится индивидуальное жилищное строительство. Минстрой рассчитывает, что положительная динамика по вводу сохранится в течение всего года.

"Увеличение объемов ввода жилья в начале года связано, прежде всего, с доступной ипотекой, в частности, льготной ипотекой со ставкой 6,5%, субсидируемой государством. При этом с начала 2021 года выдано уже 299 разрешений на строительство многоквартирных домов суммарной жилой площадью 2,6 млн кв. м. Объекты жилищного строительства, получившие разрешительную документацию, расположены в 59 регионах", - привела пресс-служба Минстроя слова Файзуллина.

Как сообщалось ранее в материалах Росстата, объемы ввода жилья в России по итогам 2020 года составили 80,6 млн кв. м - на 1,8% меньше по сравнению с 2019 годом. Согласно указу президента о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн кв. м. К этому году в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд кв. м жилья.