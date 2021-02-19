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Хуснуллин назвал возможным продление программы льготной ипотеки

Вице-премьер допустил при этом некоторые ограничения в условиях выдачи
Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Программа льготного ипотечного кредитования для новостроек будет продлена с рядом ограничений в условиях выдачи. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

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"Мы предложим какие-то ограничения, но незначительные. Базово мы считаем, что мы ее в каком-то виде продлим, и вы своим застройщикам скажите", - сказал он в ходе совещания по реализации нацпроектов "Жилье и горсреда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Уральского федерального округа.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года.

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