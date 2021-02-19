Хуснуллин назвал возможным продление программы льготной ипотеки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Программа льготного ипотечного кредитования для новостроек будет продлена с рядом ограничений в условиях выдачи. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Мы предложим какие-то ограничения, но незначительные. Базово мы считаем, что мы ее в каком-то виде продлим, и вы своим застройщикам скажите", - сказал он в ходе совещания по реализации нацпроектов "Жилье и горсреда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Уральского федерального округа.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года.