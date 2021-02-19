Хуснуллин призвал синхронизировать расселение "аварийки" и комплексное развитие городов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Регионы должны стремиться к увязке программ по расселению аварийного жилья с новыми проектами по комплексному развитию застроенных территорий (КРТ) в городах. Такое мнение высказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Форсируйте эту программу. Для нас она сейчас особо важна с началом программы по комплексному развитию территорий. Все, что входит в КРТ, если у вас там есть "аварийка" - вот у вас готовые площадки, которыми можно заниматься", - сказал он в ходе совещания по реализации нацпроектов "Жилье и горсреда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Уральского федерального округа.

Хуснуллин также отметил, что регионы Урала имеют высокие показатели по расселению аварийного жилья. "Еще раз подтверждаю, все, кто готов перевыполнить программу, мы найдем возможность "сдвижки" денег влево", - заключил он.

О комплексном развитии городов

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. КРТ будет проводиться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления.