Строительство делового центра "Парк Хуамин" завершили в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Завершены работы по строительству многофункционального комплекса "Парк Хуамин" с гостиницей и офисами на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Деловой центр переменной этажности общей площадью около 100 тыс. кв. м расположен по адресу: ул. Вильгельма Пика, вл. 14. В его составе построены 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, четырехэтажный корпус общественного назначения, а также 21-этажное офисное здание", - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба.

Глава строительного комплекса добавил, что на двух подземных уровнях разместятся 642 автомобиля, а рядом с деловым комплексом сооружается традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры. Мосгосстройнадзор уже выдал заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям проектной документации. "Сейчас готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию", - сказал Бочкарев.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко отметил, что инспекторы уделяли особое внимание качеству работ на строительстве делового центра "Парк Хуамин". "В ходе проверок участникам строительства выдавались предписания об устранении нарушений, оформлялись протоколы об административном нарушении в области строительства с наложением штрафных санкций", - сказал Антосенко.

Председатель комитета подчеркнул, что к проверкам привлекались специалисты центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Кроме того, проводились проверки по выполнению строителями требований по профилактике коронавирусной инфекции, заключил Антосенко.