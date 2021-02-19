Минстрой изменил правила проектирования пожарных депо

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минстрой России внес изменения в свод правил по проектированию пожарных депо, в них впервые появились требования по многофункциональным комплексам для газодымозащитников. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

Изменения внесены в свод правил 380 "Здания пожарных депо. Правила проектирования".

"В доработанный документ впервые включены требования к проектированию и строительству многофункциональных комплексов для газодымозащитников - сотрудников пожарной охраны, подготовленных и аттестованных на ведение действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде", - говорится в сообщении.

Изменения в свод правил вносились при активном участии МЧС России и ФАУ "Главгосэкспертиза России", сообщил замглавы Минстроя РФ Дмитрий Волков. "Разработка изменений связана с необходимостью включения в нормативный документ правил проектирования, учитывающих строительство малочисленных пожарных депо в сельской местности, а также создание тренировочных центров газодымозащитников и многофункциональных учебно- тренировочных комплексов", - приводит пресс-служба его слова.

В частности, в документе снято ограничение по этажности зданий модульного типа для пожарных депо. Ранее модульные здания возводились одно-двухэтажными, исходя из несущей способности легких конструкций, обеспечивающих простое перемещение и повторную эксплуатацию, пояснила руководитель сектора научных исследований АО "ЦНИИПромзданий" Татьяна Стороженко. "Применение морских контейнеров и других более прочных модульных конструкций позволяет возводить сооружения с большим числом этажей", - цитирует ее пресс-служба ведомства.

Измененный документ также включает в себя различные варианты сценариев условий возникновения, развития и ликвидации пожаров, а также проведения аварийно-спасательных работ. Кроме того, в нем есть положения по размещению роботов или роботизированных средств пожаротушения для аварийно-спасательных работ и пожаротушения.