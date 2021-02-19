Минстрой предложил расширить список имеющих право на создание жилищных кооперативов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минстрой предложил расширить список граждан, которые имеют право на создание жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и бесплатное получение от государства земельных участков. Предложения содержатся в проекте постановления правительства, опубликованном в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагаемые изменения позволят существенно увеличить количество проектов жилищно-строительной кооперации и, соответственно, приведут к увеличению ввода жилья до 1 млн кв. м в год", - говорится в пояснительной записке.

Согласно закону "О содействии развитию жилищного строительства", государство бесплатно передает ЖСК федеральные земельные участки для строительства жилья. Право на создание кооператива имеют многодетные семьи, работники научных институтов, молодые ученые, военнослужащие, сотрудники медицинских учреждений. Кооперативы могут строить многоквартирные и индивидуальные жилые дома.

Согласно предложениям Минстроя, создавать ЖСК теперь смогут граждане, которые работают в общероссийских спортивных федерациях, государственных корпорациях, а также компаниях, в уставных капиталах которых доля Российской Федерации или госкорпорации составляет более чем 50%. Кроме того, Минстрой предлагает уменьшить требуемый стаж работы для членов ЖСК с пяти лет до одного года, что позволит вступать в кооперативы молодым специалистам. Также предлагается исключить ограничения в части нуждаемости в жилых помещениях и наличия земельного участка. Как отмечают авторы документа, это позволит вступать в ЖСК людям, у которых есть потребность в улучшении жилищных условий, а также финансовые возможности для оплаты стоимости жилья.

Предполагается также, что право вступать в ЖСК будут иметь не только научные и инженерно-технические работники, но и административно-технический и обслуживающий персонал, который может составлять более 50% от общей штатной численности организаций. "Так, в соответствии с данными Российского статистического ежегодника за 2020 год, численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в 2019 году составила 682 тыс. человек, из них исследователи (имеют право быть принятыми в жилищно-строительный кооператив) - 348 тыс. человек, прочие работники организаций науки такого права лишены. Аналогичное соотношение наблюдается по учреждениям высшего профессионального образования", - отмечается в пояснительной записке.

По данным компании "ДОМ.РФ", которая обладает агентскими полномочиями РФ по управлению и распоряжению земельными участками, безвозмездная передача участка для строительства позволяет снижать затраты по сравнению с рыночной стоимостью жилья до 50%. На конец 2014 года жилищно-строительным кооперативам было передано 247 га земли. За пять лет эта цифра увеличилась в три с половиной раза - до более чем 874 га земельных участков. В 2019 году на земельных участках, переданных жилищно-строительным кооперативам (ЖСК), было введено более 100 тыс. кв. м жилья.