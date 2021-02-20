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Минфин предложил распространить льготную ипотеку на строительство частных домов

Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ предложил распространить льготную программу "Семейная ипотека" на строительство частных домов, следует из сообщения министерства.

"Изменения предлагается внести в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя министра Алексея Моисеева, которые приводятся в сообщении, расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия.

"Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению", - отметил он.

По данным Минфина, за время действия программы выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Из них в 2020 году выдано 78,8 тыс. кредитов на 214,9 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета всего предоставлено на сумму 6,3 млрд рублей, из них в 2020 году - 4,9 млрд рублей.

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