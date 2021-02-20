Минфин предложил распространить льготную ипотеку на строительство частных домов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ предложил распространить льготную программу "Семейная ипотека" на строительство частных домов, следует из сообщения министерства.

"Изменения предлагается внести в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя министра Алексея Моисеева, которые приводятся в сообщении, расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия.

"Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению", - отметил он.

По данным Минфина, за время действия программы выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Из них в 2020 году выдано 78,8 тыс. кредитов на 214,9 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета всего предоставлено на сумму 6,3 млрд рублей, из них в 2020 году - 4,9 млрд рублей.