Российские водоканалы предложили создать федеральный проект по канализациям

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) предложила Минстрою и Минприроды России разработать федеральный проект по строительству и модернизации канализаций, сообщила в субботу ТАСС исполнительный директор объединения Елена Довлатова.

"Канализации - одна из самых изношенных частей коммунальной инфраструктуры и самая капиталоемкая в ЖКХ. Для примера, на строительство очистных сооружений для города с населением 50 тыс. человек потребуется в среднем 700-800 млн рублей. Понятно, что такие деньги у муниципального образования искать бессмысленно. Поэтому нужна поддержка федерального бюджета, а, учитывая масштаб инфраструктуры канализационного хозяйства страны, нужен отдельный федеральный проект, иначе водные объекты продолжат загрязняться недостаточно очищенными стоками, будут возникать риски и для более масштабных экологических проблем", - сказала Довлатова.

Предполагается, что федеральный проект "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" будет действовать до 2030-2035 годов и войдет в один из двух национальных проектов: "Жилье и городская среда" или "Экология". Вопрос обсуждается с Минстроем и Минприроды. "Заинтересованность со стороны федеральных органов исполнительной власти однозначно есть", - подчеркнула Довлатова.

Предполагаемое финансирование

По оценкам Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, на модернизацию существующих очистных сооружений потребуется до 340 млрд рублей. Из них в приоритетном порядке необходимо выделить 12 млрд рублей на приведение в порядок водоканалов, наиболее сильно загрязняющих окружающую среду. Финансовые затраты на строительство новых очистных сооружений, ливневых канализаций и инфраструктуры для переработки осадков сточных вод еще требуется оценить.

"Нынешнее состояние очистных сооружений в России мягко говоря печальное, у нас в более-менее приличном состоянии находятся очистные сооружения городов-миллионников. Все, что касается малых, средних, а зачастую и крупных городов, [там] ситуация значительно хуже. Помимо этого, из-за недостатка финансирования существует серьезное технологическое отставание, которое в том числе связано с отсутствием доступного по цене и качеству российского природоохранного оборудования. В целом канализационное хозяйство - это огромные инфраструктурные объекты с двумя сотнями тысяч километров сетей, которые требуют постоянной модернизации и соответствующих затрат", - отметила Довлатова.

Она добавила, что действующие национальные и федеральные проекты не уделяют внимания строительству и модернизации очистных сооружений, кроме отдельных рек и озер, например Волги и Байкала. При этом 12 тыс. канализаций, расположенных по всей России, сбрасывают 59% всех загрязненных стоков. Поэтому улучшение ситуации только на конкретных водных объектах не решает проблему комплексно и системно, считает Довлатова. Она допустила, что первые результаты разработки федерального проекта по канализациям могут быть представлены уже в июне 2021 года на Всероссийском водном конгрессе.