В Москве могут провести эксперимент по внедрению комплексных цифровых услуг в стройке

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минстрой России предложил ввести в Москве на три года экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по предоставлению государственных услуг в строительстве. Проект постановления правительства опубликован в субботу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Принятие проекта позволит апробировать и внедрить цифровую площадку взаимодействия участников строительства, что в результате обеспечит повышение эффективности и результативности предоставления государственных услуг в строительстве и в целом - эффективности государственного управления, создание благоприятных условий для разработки и внедрения цифровых инноваций в строительстве", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что эксперимент продлится три года и будет вводиться в три этапа в отношении разных групп объектов: первый этап - социальная, коммунальная и транспортная инфраструктуры, второй этап - нежилая недвижимость, третий этап - жилье. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Цифровая площадка взаимодействия участников строительства позволит предоставлять комплексные государственные услуги в электронной форме и сформировать единую среду для взаимодействия государственных органов, негосударственных организаций и застройщиков. Эксперимент будет направлен на сокращение количества и срока предоставления необходимых услуг в строительстве.

Речь идет о таких услугах, как получение исходных данных для проектирования, ордера на проведение земляных работ для инженерно-геологических изысканий, согласование градостроительных и проектных решений, получение разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, государственный контроль за строительством и завершение строительства.

Минстрой разработал проект постановления в соответствии с законом "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", который президент России Владимир Путин подписал в июле 2020 года. Закон направлен на создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций.