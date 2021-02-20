Фонд дольщиков восстановит права 10,5 тыс. обманутых граждан в Подмосковье

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства подписал соглашение с властями Подмосковья, по которому регион софинансирует восстановление прав на жилье более чем 10 тыс. обманутых граждан, сообщила в субботу пресс-служба фонда.

"Количество домов, которые вошли в список в новом соглашении, возросло в четыре раза - с 85 до 325 объектов. Число граждан увеличилось с 5 тыс. до 10,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В частности, в соглашение включены дома таких жилых комплексов, как "Малая Истра", "Родники", "Шепчинки", "Брюсов парк", "Междуречье" и другие. На решение проблемы обманутых дольщиков в Московской области в 2021 году фонд получит субсидию в размере 1 млрд 959 млн руб., в 2022 году - 7 млрд 800 млн руб., в 2023 году - 1 млрд руб.

В текущем году Фонд дольщиков планирует рассмотреть на заседании своего наблюдательного совета 257 долгостроев. Тогда будет принято решение о целесообразности завершения строительства или возможности выплаты компенсаций.