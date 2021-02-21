Ставрополье в 2021 году определит пилотные территории для реновации

СТАВРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Ставропольский край в 2021 году подготовит нормативную базу и перечень пилотных территорий для внедрения механизма комплексного развития. Об сообщил ТАСС министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.

"Мы внимательно посмотрим на территории, которые можно включить в этот механизм, будем отрабатывать нормативную базу. Это и постановления правительства, и нормативные акты, однозначно мы это сделаем в 2021 году. Договорились, что не будем сидеть и ждать, когда сформируем нормативную базу, параллельно будем заниматься определением территорий, где мы это будем делать", - сказал он.

По словам Савченко, все правовые акты будут проходить общественное обсуждение. "Закон (О комплексном развитии территорий) требует принятия целого ряда нормативных актов в субъектах Российской Федерации, в муниципальных образованиях. Сотрудникам министерства я поставил задачу в первом квартале завершить подготовку этих нормативно-правовых актов и начать их обсуждать - это и оценка с регулирующего воздействия, и обсуждение с общественностью", - отметил он.

Министр пояснил, что в Ставропольском крае механизм комплексной застройки в первое время можно будет применять к микрорайонам с малоэтажной застройкой. "Разница у нас между себестоимостью и стоимостью продажи [жилья] не очень большая, это не позволяет работать с большими объектами. У нас это касается ветхого жилья, где нужно уходить от переселения за государственный счет к переселению за счет частных инвесторов", - отметил Савченко.

Закон о механизме комплексного развития территорий предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. Комплексное развитие территорий будет проводиться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления.