Посуточная аренда домов на курортах Черного моря подорожала в преддверии праздников

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Средние ставки на посуточную аренду домов в преддверии праздничных дней в феврале 2021 года по сравнению с октябрем 2020 года выросли в Сочи на 19%, в Ялте - на 11%, в Геленджике - на 5%. Об этом сообщила ТАСС главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

"Средние ставки посуточной аренды домов увеличились в курортных городах на море (Сочи, Геленджик, Ялта). В Московской и Ленинградской областях показатель сопоставим с октябрем", - отметила Кирюхина.

В частности, средние цены на краткосрочную аренду домов в Сочи сегодня достигают 14,45 тыс. рублей в сутки, в Ялте - 13,8 тыс. рублей, в Геленджике - 5,16 тыс. рублей, в Московской области - 10 тыс. рублей, в Ленинградской области - 13,64 тыс. рублей. В то же время аналитики зафиксировали снижение цен на аренду домов в некоторых городах "Золотого кольца", например, в Ярославле и Владимире, где падение цен составило 10% - до 7,64 тыс. рублей и 10,5 тыс. рублей в сутки соответственно.

При этом ЦИАН не наблюдает роста базовых ставок на аренду квартир на предстоящие праздники. Минимальный прирост цен на аренду - в пределах 1% при сравнении с несезонным для туризма октябрем - отмечается в Москве (в среднем 3,21 тыс. рублей за сутки), Сочи (3,9 тыс. рублей) и Владимире (1,6 тыс. рублей в сутки). "Объем предложения при этом увеличился по большинству локаций - рост конкуренции не позволяет существенно наращивать ставки аренды. Возможно, что на туристический спрос оказывает влияние и морозная зима на большей части европейской территории РФ, что не способствует длительным прогулкам и изучению города", - отмечает Кирюхина.

Также аналитики зафиксировали, что в большинстве регионов с городами-миллионниками растет интерес к аренде квартир посуточно при снижении спроса на аренду домов. Например, в Москве и Санкт-Петербурге интерес к посуточной аренде квартир в преддверии февральских праздников вырос на 6%, а в Санкт-Петербурге - на 8% при сокращении потенциального спроса на аренду домов на 7% и 8% соответственно.

"Повышенный интерес на загородные объекты наблюдался к празднику 14 февраля, а не к 23 февраля, 8 марта. На эти мужской и женский праздники россияне решили сэкономить, поехав в туристическую поездку с арендой квартиры, а не дома", - считает Кирюхина.