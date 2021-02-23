Исследование: мужчины покупают большие квартиры в Московском регионе в 2 раза чаще женщин

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Большие квартиры площадью от 150 кв. м на первичном рынке Московского региона мужчины покупают в два раза чаще, тогда как женщины больше предпочитают студии, говорится в исследовании риелторской компании "Бест-Новострой", подготовленном для ТАСС.

"Если посмотреть по площади лотов, то квартиры свыше 150 кв. м женщины покупают только в 30% случаев, в 70% - мужчины. Напротив, покупки наиболее компактных лотов чаще оформляются на женщин: квартиры до 25 кв. м они покупали в 56% случаев, мужчины - в 44%", - сказала агентству председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

Кроме того, согласно исследованию, мужчины чаще покупают машино-места (55%) и коммерческие помещения в новостройках (56%).

Что касается возрастных отличий, то среди покупателей старше 60 лет на женщин приходится 60% сделок с жильем. Среди тех, кто назвал целью покупки инвестиции - перепродажу или сдачу в аренду, 48% женщин и 52% мужчин.

В целом в Московском регионе гендерное соотношение покупателей жилья на конец 2020 года было как никогда близким к середине: 50,15% - женщины, 49,85% - мужчины. Ипотечными заемщиками в 48% случаев в 2020 году были женщины, в 52% - мужчины. Зато женщины чаще оформляют рассрочку: на них приходится 57% таких сделок вместо 43% у мужчин.