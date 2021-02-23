В Польше сообщили, что строящийся в Варшаве небоскреб стал самым высоким зданием в ЕС

ВАРШАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Строящийся в Варшаве небоскреб Varso Tower стал самым высоким зданием в Европейском союзе. Об этом сообщается на официальном сайте строителей высотки.

"Преодолев высоту 230 м до крыши, Varso Tower стал самым высоким зданием в Польше. Теперь, после установки шпиля весом 73 тонны и высотой 80 м, варшавский небоскреб побил очередной рекорд. Благодаря архитектурной высоте 310 м, Varso Tower занял первое место в рейтинге самых высоких зданий Европейского союза, превзойдя небоскребы во Франкфурте, Милане и Париже", - указано в сообщении.

Согласно планам, строительство небоскреба должно завершиться в 2022 году. Внутри посетителей ждут утопающие в зелени лобби, мозаика ручной работы на стенах и панорама города, которой можно будет насладиться с высоты птичьего полета. В проекте - две смотровые площадки: одна на высоте 205 м, а другая - 230 м. На этажах с 46-го по 48-й запланировано открыть ресторан.

Большая часть здания уже покрыта стеклами высотой 4 м. Проектировщики утверждают, что это одно из самых экологичных строений в городе. Основные площади в здании предназначены под офисные помещения.

Ранее самым высоким зданием Варшавы был Дворец культуры и науки, построенный 65 лет назад по образцу знаменитых сталинских высоток. Его высота составляет 237 метров со шпилем и 187 метров без шпиля.

Второе место в ЕС по высоте после Varso Tower занимает небоскреб Commerzbank Tower во Франкфурте-на-Майне (259 м без антенны, около 300 м с антенной).