Законопроект о жилье для несовершеннолетних узников фашизма внесут в Госдуму 24 февраля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов в среду вносят в Госдуму законопроект об обеспечении за счет средств бюджета жильем бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Текст и сопроводительные материалы в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительных материалах указано, что сейчас правовые гарантии соцзащиты этой категории лиц регулируются несколькими законами и указами президента РФ. В частности, установлено, что гражданам РФ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, признанным инвалидами, "предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры социальной поддержки и льготы, установленные для инвалидов Великой Отечественной войны". Узники фашизма, не имеющие инвалидности, имеют право на выплаты и льготы, установленные для участников войны.

Авторы указывают, что субвенции в федеральном бюджете предусматриваются на реализацию полномочий регионов "по предоставлению социальной поддержки по обеспечению жильем категорий граждан" в соответствии с законом "О ветеранах". Но бывшие несовершеннолетние узники фашизма не относятся к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Иными словам, действующие нормы не позволяют обеспечить их жильем и средства на это не предусмотрены.

Предложенные либерал-демократами поправки позволят обеспечить за счет средств бюджета "жильем лиц, которым предоставляются меры социальной поддержки, установленные для инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны - бывших несовершеннолетних узников фашизма". Согласно финансово-экономическому обоснованию, объем субвенций из федеральной казны бюджетам субъектов РФ должен составить 4,17 млрд рублей.

Законопроект разработан по результатам неоднократных рабочих встреч и бесед Нилова с делегациями Международного союза бывших малолетних узников фашизма. В ходе встреч представители Союза просили о содействии в решении вопроса обеспечения жильем.