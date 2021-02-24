Госдума обсудит включение данных об аварийных домах в ЕГРН 9 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Госдума планирует на заседании 9 марта рассмотреть в первом чтении законопроект о возможности включения сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом в среду, выступая в Екатеринбургской городской думе с отчетом о законопроектной деятельности за 2019 и 2020 годы, сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Его (законопроекта - прим. ТАСС) рассмотрение Государственной думой в первом чтении планируется 9 марта 2021 года", - сказал депутат.

Крашенинников пояснил, что законопроектом "предлагается "опубличить" сведения об аварийности многоквартирных домов, что позволит повысить информированность граждан о реальном состоянии домов". "Это важно, в частности, при совершении сделок с жильем", - заметил парламентарий.

Инициативой предусмотрено внесение в ЕГРН сведений о признании многоквартирного дома аварийным. "Такие сведения предложено включать в общедоступные сведения ЕГРН, которые предоставляются органом регистрации прав в виде выписки по запросам любых лиц. Сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции будут направляться в ЕГРН органами, уполномоченными на признание дома аварийным", - уточнил Крашенинников.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия", включая зампредседателя комитета по контролю и регламенту Наталью Костенко и первого зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ и Сергея Пахомова.