Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе уменьшилось почти на 5%

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Почти 8 тыс. сделок на вторичном рынке жилья было зарегистрировано в Москве в январе, что на 4,5% меньше, чем годом ранее, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в январе 2021 года зарегистрировано 7 тыс. 606 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья - на 4,5% меньше, чем годом ранее (7 тыс. 969)", - говорится в сообщении.

В сравнении с рекордным за все годы декабрем 2020 года (20 тыс. 128) показатель снизился более чем в два с половиной раза (на 62%). Это наиболее выраженный за три года спад, так как средний показатель января к декабрю составляет 50%, отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

"Последние пять лет в январе статистика на вторичном рынке недвижимости не отражает отчетливой тенденции - количество зарегистрированных Росреестром договоров по отношению к аналогичному месяцу прошлого года то резко увеличивалось, то весьма заметно снижалось. В текущем году январь продемонстрировал самую устойчивую за последние годы позицию - объем оформленных в нем сделок лишь на 363 перехода прав меньше, чем годом ранее", - приводятся в сообщении слова Майданова.