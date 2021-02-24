Минстрой планирует упростить для россиян доступ к информационной системе ЖКХ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует упростить для россиян доступ к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), в том числе для онлайн-оплаты ЖКУ. Об этом сообщила в среду координатор проекта "Умный город" Минстроя РФ, заместитель директора ФАУ "Проектная дирекция Минстроя России" Елена Семенова.

"Минстрой занимается модернизацией этой системы (ГИС ЖКХ - прим. ТАСС). Я согласна, что система достаточно сложная с точки зрения простых жителей. Мы понимаем эту задачу, будем стараться сделать так, чтобы было удобно [пользоваться ГИС ЖКХ]", - сказала Семенова на онлайн-конференции "Умный город. Как выглядит настоящее".

По ее словам, жители многоквартирных домов должны иметь возможность оплачивать счета по услугам ЖКХ в режиме онлайн "одним кликом". Ранее в Минстрое отмечали, что по итогам 2020 года в ГИС ЖКХ зарегистрировались почти 4 млн человек.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Минстрою функций заказчика государственной информационной системы ЖКХ, которая ранее находилась в ведении Минкомсвязи России.