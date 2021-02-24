В России планируют упростить регистрацию частных домов на приаэродромных территориях

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Росреестр разработал законопроект, по которому предлагается исключить согласование с операторами аэродромов строительства частных домов, гаражей, бань, недвижимости для садоводства и ведения личного подсобного хозяйства. Об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Законопроектом предлагается указать, что ограничения в границах приаэродромных территорий не применяются в отношении "бытовой недвижимости" (садовых домов, жилых домов, бань, гаражей, других хозяйственных построек), а также исключить из законодательства требование о согласовании размещения таких объектов с операторами аэродромов", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого.

В Росреестре отмечают, что сегодня невозможно упрощенно оформить права на "бытовую недвижимость" на приаэродромных территориях по дачной амнистии, для строительства таких объектов нужно согласование Росавиации и положительное заключение Роспотребнадзора. При этом законопроект позволит оформить права на только построенные и уже существующие дома в приаэродромных территориях. В ведомстве рассчитывают, что Госдума рассмотрит законопроект в весеннюю сессию.

Бутовецкий добавил, что особенно остро проблема регистрации частных домов и других видов "бытовой недвижимости" стоит в Московской области. Внесение поправок в закон позволит решить вопрос для более 60 тыс. объектов в Подмосковье.

Кроме того, Росреестр предлагает предоставить дольщикам возможность регистрировать права на свои квартиры в случае, если на землю, где расположен дом, наложен арест или запрет совершать определенные действия с недвижимостью.