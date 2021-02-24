Хуснуллин считает, что легализация апартаментов не решит проблему самостроев

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Работа над законопроектом по легализации жилого статуса апартаментов идет отдельно от решения проблемы жилых самостроев, по ним будет принято особое решение до конца года. Об этом рассказал ТАСС в среду вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Мы сейчас готовим законопроект, в котором хотим определить статус апартаментов, в лучшем случае он будет принят в весенне-летнюю сессию, в худшем - в осеннюю. По самостроям мы вопрос отдельно рассматриваем, потому что в регионах разные ситуации. Мы этот вопрос тоже доработаем, я думаю, что законодательно в этом году примем все решения", - сказал зампред правительства.

По его мнению, говоря о проблеме жилых самостроев, следует отделять здания, которые угрожают безопасности жильцов и серьезно нарушают строительные нормы, от тех, где владельцы "что-то лишнего немного надстроили". "Если самовольно построенное здание не является опасным для эксплуатации и серьезно не нарушает нормы, то в Москве, например, за их легализацию собственники доплачивают, если нарушают - их сносят. Можно за базу взять для всей страны московский опыт", - добавил вице-премьер. По его словам, региональная нормативная база Москвы достаточно проработана для ее масштабирования на федеральный уровень. Впрочем, даже внедрив в законодательство подобный опыт, не получится разработать однозначное решение, которым можно найти выходы из всех спорных ситуаций с объектами самовольного строительства, подчеркнул вице-премьер. "Самострои - это отдельная тема и она очень многогранна. Есть проблема по Крыму очень острая, по Краснодарскому краю. Будем отдельно смотреть", - сказал он.

В чем сходство апартаментов и самостроев

Апартаментами на рынке недвижимости называются помещения, которые продаются для фактического проживания граждан, но при этом они не имеют жилого статуса. Такая недвижимость изначально может строиться как коммерческая или гостиничная или сочетать наличие жилых квартир и аналогичных помещений с нежилым статусом в одном здании (мультифункциональные комплексы). Кроме того, апартаментами, или лофтами, называются и помещения для проживания, образованные в результате реконструкции промышленных объектов, гостиниц, офисов.

В свою очередь, под самовольным строительством понимаются ситуации, когда у застройщика нет разрешения на строительство или реконструкцию здания или же прав на участок. В ситуации с самостроями, возведенными для фактического проживания, у них, как и у апартаментов, нет жилого статуса, который разрешает гражданам регистрацию по месту жительства и дает доступ к социальной инфраструктуре.