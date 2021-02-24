Минстрой отметил низкое внедрение цифровых технологий в сфере экологии

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Результаты индекса "IQ городов" показали низкий уровень внедрения цифровых технологий в сфере экологии в России. Об этом сообщила координатор проекта "Умный город" Минстроя РФ, заместитель директора ФАУ "Проектная дирекция Минстроя России" Елена Семенова на онлайн-конференции "Умный город. Как выглядит настоящее" в среду.

В конце 2020 года Минстрой РФ представил результаты по индексу цифровизации хозяйства "IQ городов" за 2019 год. Москва второй раз подряд возглавила рейтинг крупнейших российских городов по индексу IQ городов. Среди крупных городов с населением более 250 тыс. человек лидером были признаны подмосковные Химки, среди больших городов с населением свыше 100 тыс. человек - Щелково в Подмосковье, среди малых городов с населением менее 100 тыс. человек - Дубна в Подмосковье.

"К сожалению, за 2019 год направление по экологии (по индексу цифровизации хозяйства "IQ городов" - прим. ТАСС) у нас показало нулевое значение. Показатели не выросли вообще. Это говорит о том, что нужно активно заниматься внедрением цифровых технологий в сфере экологии. Сейчас коллеги из Минприроды этим занимаются", - сказала Семенова.

По словам представителя Минстроя РФ, в стране внедряется небольшое количество цифровых решений в сфере экологии, например, измерений в онлайн-режиме качества воздуха и воды. Семенова привела в пример опыт одного из водоканалов, который измеряет качество воды с помощью раков, так как они живут только в чистой воде. На них устанавливаются датчики, и специалисты могут фиксировать изменение качества воды при ухудшении самочувствия раков. "Когда мы начнем измерять качество воздуха и воды не с помощью ракообразных, а с помощью других цифровых технологий, то показатель у нас по экологии шагнет высоко вперед", - добавила Семенова.

Об индексе

Первый рейтинг по индексу цифровизации городского хозяйства "IQ городов" Минстрой России представил в марте 2020 года. Тогда результаты учитывали итоги 2018 года, а свежий рейтинг рассчитан за 2019 год для 203 городов. В результате среднее значение индекса цифровой трансформации российских городов за 2019 год составило 40,67 балла - по отношению к 2018 году этот показатель вырос на 18,56%.

Индекс "IQ городов" содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти направлениям: городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, "умный" городской транспорт, системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи. Максимально возможное количество баллов - 120.

Индекс разработан в рамках ведомственного проекта "Умный город", который входит в нацпроекты "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика".