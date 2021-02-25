Число сделок с ипотекой в Москве в январе 2021 года снизилось на 6%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало более 5,9 тыс. ипотечных сделок в январе 2021 года, что на 6% ниже показателя аналогичного месяца 2020 года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба управления.

"Управлением Росреестра по Москве в январе 2021 года зарегистрировано 5 948 договоров ипотечного жилищного кредитования - на 6% меньше, чем годом ранее (6 346). В сравнении с декабрем, когда было оформлено 13 020 ипотек, показатель снизился вдвое (минус 54%)", - отметили в столичном Росреестре.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, сделки в январе никогда не были показательными с точки зрения дальнейших прогнозов из-за длительных выходных в начале месяца. "Безусловно, в конце 2020 года мы наблюдали абсолютные рекорды регистраций по всем видам сделок, чему способствовали программа льготного кредитования жилья и традиционный предновогодний ажиотаж. Если проводить анализ последних трех лет, январь пребывает в "состоянии покоя" и уступает декабрю в среднем на 45%, поэтому говорить о побочном влиянии или инспирации происходящих процессов на рынке столичной недвижимости преждевременно", - считает Майданов.