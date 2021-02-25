В рамках программы реновации сохранят еще 17 домов, представляющих архитектурную ценность

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Еще 17 домов, вошедших в программу реновации и представляющих архитектурную ценность, сохранят в Москве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе председателя Москомархитектуры.

Ранее на рабочей группе, в состав которой вошли специалисты департамента культурного наследия, Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, Общественной палаты города, а также представители общественной организации "Архнадзор", был определен список из 218 зданий, вошедших в программу реновации, но подлежащих дальнейшему сохранению. Также был создан перечень домов, судьба которых должна быть определена при более детальной проработке.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина была проведена работа по анализу возможности сохранения еще 22 домов, вошедших в программу реновации. В результате было решено сохранить 15 зданий. Кроме того, в ходе разработки проекта выявлены еще два дома, которые составляют неотъемлемую часть градостроительных ансамблей города. Их также решено сохранить", - сказала руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба.

Там уточнили, что все жилые дома, представляющие историко-архитектурную и градостроительную ценность, расселят. Город предоставит жителям новые квартиры, а здания реконструируют. После реконструкции эти дома приспособят под нужды района.

"Дом в Южном Тушино 1953 года постройки является частью ансамбля аналогичных не сносимых жилых домов, формирующих застройку района. В Люблино сохранен дом возле пересечения Люблинской и Краснодарской улиц, являющийся ярким образцом конструктивизма", - добавила Княжевская.

Так, на сегодняшний день в программу реновации входят 5 175 домов. Их жители переедут в современные новостройки и получат квартиры с готовой улучшенной отделкой.