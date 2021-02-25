Минстрой предложил включить в базу данных жилищного строительства сделки вторичного рынка

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минстрой разработал законопроект, который позволит включать в единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС) сведения о частных домах, о строительстве за счет бюджетных средств, а также о сделках на вторичном рынке жилья. Документ опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время в ЕИСЖС включают информацию (от разрешения на строительство до ввода объекта в эксплуатацию) о домах, которые возводятся по закону о долевом строительстве, то есть с привлечением средств граждан через ДДУ (договоры участия в долевом строительстве).

Минстрой, в свою очередь, предлагает дополнить ЕИСЖС данными о домах, которые застройщик возводит за счет собственных средств, которые строятся за счет бюджетных средств, а также информацией об индивидуальном жилищном строительстве.

"Принятие законопроекта позволит организовать на базе ЕИСЖС статистический учет и мониторинг по полному циклу жилищного строительства - от градостроительной документации до сделки с жильем на первичном и вторичном рынках - и получить комплексную аналитическую информацию для развития жилищного строительства", - говорится в пояснительной записке. Это в том числе необходимо для оценки потенциала строительной отрасли в каждом регионе для исполнения целей национального проекта "Жилье и городская среда", а также для мониторинга его результатов, отмечается в документе.

Законопроект предусматривает получение необходимой информации в ЕИСЖС с помощью ее интеграции с другими информационными системами и реестрами, в том числе с информационными системами обеспечения градостроительной деятельности. Предполагается, что закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

Единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф) создана 1 января 2018 года, ее оператором является ДОМ.РФ. Все застройщики, осуществляющие долевое строительство, обязаны размещать в системе все документы по строительству.