Около 1,6 тыс. договоров аренды земли продлили в Подмосковье по упрощенной схеме

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Порядка 1,6 тыс. арендаторов земельных участков в Московской области воспользовались возможностью продлить договоры аренды по упрощенной схеме. Период упрощенного продления договоров завершается 1 марта, об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Возможностью продлить договоры аренды земельных участков с начала июня 2020 года по настоящее время воспользовались около 1 600 арендаторов. Лидерами по количеству заключенных дополнительных соглашений с арендаторами земли стали городской округ Воскресенск, где продлены 150 договоров аренды, Одинцовский городской округ, где подписаны 120 допсоглашений, Солнечногорск - 100 соглашений, Рузский - 95, Шаховская - 75 и Балашиха - 60", - процитировали в министерстве слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

В министерстве напомнили, что 1 марта 2021 года в Подмосковье завершается период упрощенного продления договоров аренды земли, введенный в соответствии Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции".

Как отметил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба, в период распространения новой коронавирусной инфекции мера позволила арендаторам продлить договор аренды, если он был заключен до введения режима повышенной готовности.