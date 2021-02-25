Команды из России, Нидерландов и Швеции вышли в финал конкурса по благоустройству Саратова

САРАТОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Финалистами международного конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части Саратова стали консорциумы под руководством российского бюро Citymakers (Россия) и нидерландской студии Karres en Brands (Нидерланды), сообщила в четверг пресс-служба ДОМ.РФ.

"На первом отборочном этапе оценивалось портфолио команд и были определены пять участников. Разработанные ими концепции были анонимно рассмотрены профессиональным жюри. В итоге к сегодняшнему дню определены два финалиста - консорциумы под руководством российского бюро Citymakers и нидерландской студии Karres en Brands, чьи проекты были признаны лучшими", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антона Финогенова.

В консорциум под руководством бюро Citymakers также входят Arteza (Россия), Megabudka (Россия), факультет биологии Саратовского государственного университета и Студия транспортного проектирования (Россия). Консорциум во главе с Karres en Brands также включает Mandaworks (Швеция) и Kosmos (Россия).

Конкурсанты разработали проекты для территории бывшего аэропорта, мемориального комплекса "Парк Победы" на Соколовой горе, Зеленого острова, Глебучева оврага и острова Покровские пески. Какая концепция в итоге победит и будет предложена для реализации, решится в ходе голосования жителей. Оно продлится до 11 марта на сайте конкурса.

Международный конкурс проводится по соглашению между Фондом ДОМ.РФ и правительством Саратовской области, администрациями Саратова, Саратовского, Татищевского и Энгельсского районов. Оператором конкурса выступает консалтинговая компания "КБ Стрелка". Заявки для участия в конкурсе подали 67 команд из 24 стран. Кроме того, по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина и губернатора региона Валерия Радаева ДОМ.РФ разрабатывает стратегию пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года.