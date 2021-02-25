Банки увеличили рефинансирование ипотеки на 25% в январе 2021 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие ипотечные банки России в январе 2021 года рефинансировали ипотечные кредиты на 36,1 млрд рублей, что на 25% больше, чем в январе 2020 года. Такие данные приводятся в исследовании Frank RG и аналитического центра ДОМ.РФ.

"На цели рефинансирования в январе топ-20 банками выдано 15 тыс. кредитов (+15% к январю 2020 года, -51% к декабрю 2020 года), на 36 млрд рублей (+25% к январю 2020 года, -52% к декабрю 2020 года)", - говорится в материалах.

При этом доля рефинансирования в общем объеме выдачи ипотек в топ-20 банков выросла на 0,5 п. п. с декабря 2020 года к январю 2021 года и достигла 14,4%. Наибольшие объемы выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки показали ВТБ (11,2 млрд рублей), Банк ДОМ.РФ (5,6 млрд рублей), Сбербанк (3,4 млрд рублей), Росбанк (3,3 млрд рублей) и ФК Открытие (3,1 млрд рублей).

Средневзвешенные ставки на рефинансирование ипотеки в крупнейших банках за год снизились на 1,11 п. п - до 7,86%.

В целом топ-20 ипотечных банков в первый месяц года выдали 92 тыс. кредитов на 253 млрд рублей, что на 15% превышает прошлогодние показатели по количеству и на 31% - по объему. "Объем выдачи стал рекордным для января по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет благодаря низким ставкам по рыночным ипотечным программам (7,85% - 8,11%) и льготной программой ипотеки под 6,5%, на которую пришлось 28% всех выдач января (71,2 млрд рублей)", - отмечается в исследовании.