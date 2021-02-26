Почти 15% от всех выданных в России льготных ипотечных кредитов приходится на Москву

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Москвичи по состоянию на февраль 2021 года получили более 56 тыс. льготных кредитов на сумму около 314 млрд рублей. На столицу приходится 14,5% от всех выданных в России льготных ипотечных кредитов. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Программа льготного ипотечного кредитования стала мощным драйвером роста в сфере реализации столичной недвижимости. На 18 февраля 2021 года жителям столицы было предоставлено более 56 тыс. льготных кредитов на сумму около 314 млрд рублей. <...> Москва - лидер по количеству выданных льготных ипотечных кредитов среди субъектов РФ. По состоянию на 18 февраля 2021 на столицу приходится 14,5% от всех выданных кредитов по стране", - привели в пресс-службе слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Спрос на недвижимость восстановился практически до уровня прошлого года. В январе Росреестр по Москве зарегистрировал почти 7,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости. Это на 14,5% выше показателей за аналогичный период 2020 года. Тогда было зарегистрировано 6,6 тыс. договоров.

При этом на первичном рынке нежилой недвижимости в январе было оформлено 2,3 тыс. договоров - на 39% больше, чем годом ранее. В жилом фонде в январе зафиксировано 5,2 тыс. договоров долевого участия, что на 6,2% превышает январские показатели 2020 года. Общая площадь жилых домов, построенных на территории Москвы за 2020 год, составляет более 4,9 млн кв. м, что составляет 96,2% от уровня 2019 года, когда было построено более 5,1 млн кв. м.

"В 2020 году в Москве возвели 285 многоквартирных домов и 2 934 индивидуальных жилищных строения (ИЖС). Сейчас столица занимает второе место среди субъектов РФ по объему жилищного строительства в стране: здесь введено 6,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом", - добавил Ефимов.

О льготных ипотечных программах в РФ

В России действует несколько льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита. Так, до 1 июля 2021 года россияне могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по субсидированной ставке в 6,5% годовых. Кредит на льготных условиях доступен на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

Помимо этого, для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, доступна льготная программа со ставкой не более 6%. По этой программе у семей есть возможность рефинансировать ранее выданный кредит. Кроме того, многодетные семьи могут дополнительно получить субсидию до 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита.