Программу поддержки строительства низкорентабельных проектов жилья планируется расширить

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Программу поддержки строительства жилья в регионах с низкими среднедушевыми доходами планируется расширить и распространить на девелоперские проекты дороже 500 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу руководитель подразделения ДОМ.РФ по сопровождению программ в жилищной сфере Виталий Насонов.

"Был вопрос по поводу отмены критерия [по стоимости строительства проекта до] 500 млн рублей. Действительно, этот критерий планируется пересмотреть, убрать. Насколько мне известно, Минстрой уже опубликовал проект изменений для общественного обсуждения, в котором этот пункт будет признан утратившим силу", - сказал Насонов во время круглого стола "Проблемы получения финансирования малыми застройщиками".

По словам представителя ДОМ.РФ, за счет снятия такого ограничения планируется привлечь в субъекты с низкими среднедушевыми доходами строительство более крупных проектов жилья, в том числе по программе комплексного развития территорий. Сегодня ДОМ.РФ и Минстрой РФ получили 12 заявок от банков на возмещение затрат по кредитам для застройщиков. При этом общая сумма возмещений, указанная в заявках, почти в два раза превысила предусмотренный лимит. Насонов добавил, что в ближайшее время пройдет заседание межведомственной комиссии, представители которой обсудят распределение лимитов по программе поддержки низкомаржинальных проектов строительства.

Ранее правительство РФ утвердило программу субсидирования кредитов девелоперам с низкомаржинальными проектами строительства жилья. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на программу планируется выделить около 6,8 млрд рублей. В условиях программы отмечается, что строительство должно вестись в тех регионах, в которых среднедушевые доходы за первый квартал 2020 года на 15 или более процентов ниже среднедушевых доходов в целом по России. По данным Росстата, среднедушевые денежные доходы населения по России (по новой методологии) за первый квартал 2020 года составляли 31 518 рублей. Программа будет применяться в 49 регионах со среднедушевым доходом менее 26 790 рублей.

Возмещение недополученных доходов рассчитывается как разница между ключевой ставкой Банка России, увеличенной на 7,5 процентных пункта, и фактической ставкой по договору. При этом сама процентная ставка по полученному кредиту не должна превышать значение ключевой ставки Банка России плюс 7,5 процентных пункта. Также сегодня планируемая стоимость строительства проекта в соответствии с проектной декларацией застройщика ограничена 500 млн рублей.

О проблеме получения проектного финансирования застройщиками в тех регионах, где маржа между себестоимостью квадратного метра и ценой продажи невысокая, говорили в Минстрое РФ. Банки, как правило, дают проектное финансирование, если маржа составляет не менее 15%. Без государственной поддержки жилищное строительство в таких регионах может исчезнуть, отмечали в министерстве.